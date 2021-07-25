Как сейчас выглядят Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин, борющиеся с тяжёлым недугом

Недавно стало известно о том, что Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин борются с онкологическим заболеванием.
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