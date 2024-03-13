Хиллари Клинтон: проголосовать за Трампа значит проголосовать за Путина

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что поддерживающие бывшего президента США Дональда Трампа на выборах симпатизируют политике президента России Владимира Путина, по ее словам, проголосовать за Трампа - значит проголосовать "за команду Путина".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии