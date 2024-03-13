Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 258 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Erl Schweizer
    Указ Ельцина об авторских и смежных правах от 1998 года, если не ошибаюсь, благополучно трансформировался в узаконенн...В ГД предложили з...
  • Юрий Во
    На выборах президента 18 марта 2018 года приняли участие 67,98% избирателей, из них 76,69 % голосов отдано за Путина....Путин в видеообра...
  • АндрейБорков
    А ведь прав был Путин, когда говорил, что Жора Бидон лучше для России чем Трампель! А насчет иллюзий, так их нет от с...AP: Трамп набрал ...

Хиллари Клинтон: проголосовать за Трампа значит проголосовать за Путина

Хиллари Клинтон: проголосовать за Трампа значит проголосовать за Путина

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что поддерживающие бывшего президента США Дональда Трампа на выборах симпатизируют политике президента России Владимира Путина, по ее словам, проголосовать за Трампа - значит проголосовать "за команду Путина".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх