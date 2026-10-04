В Самаре 150 борцов из РФ и Казахстана сошлись на турнире памяти

В Самаре 3 октября 2026 года прошли первые всероссийские соревнования по греко-римской борьбе памяти заслуженных спортсменов и тренеров СССР и России, собравшие более 150 участников до 16 лет из российских регионов и Казахстана.
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