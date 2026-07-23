Косиняк-Камыш: Польша создаст сильнейшую армию в Европе к 2030 году

Сегодня Польша создает сильнейшую армию в Европе. Об этом заявил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш после подписания соглашения о финансировании проектов в рамках программы PERUN, передает радио RMF24.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии