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Татар-информ

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Фальков: любая научная задача может быть решена искусственным интеллектом

Фальков: любая научная задача может быть решена искусственным интеллектом

Искусственный интеллект существенно меняет всю научную сферу. Об этом на пленарной сессии «Цифровых дней Иннополиса» заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

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