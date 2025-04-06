Минобороны: БПЛА ВСУ атаковал энергообъект «Россетей» в Ростовской области

Украинский беспилотник в ночь на 6 апреля атаковал в Ростовской области энергообъект филиала ПАО «Россети» — Ростовское ПМЭС, в результате чего произошло отключение высоковольтной линии, сообщает Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии