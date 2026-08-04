Под фундаментом храма в Крыму нашли останки младенца, принесенного в жертву

Под фундаментом храма в Крыму нашли останки младенца, принесенного в жертвуНа античном городище Артезиан в восточной части Крыма археологи нашли останки младенца, который, возможно, был принесен в жертву.
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