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Живая Кубань

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Под фундаментом храма в Крыму нашли останки младенца, принесенного в жертву

Под фундаментом храма в Крыму нашли останки младенца, принесенного в жертву

Под фундаментом храма в Крыму нашли останки младенца, принесенного в жертвуНа античном городище Артезиан в восточной части Крыма археологи нашли останки младенца, который, возможно, был принесен в жертву.

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