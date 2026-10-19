С наступлением холодов кошки начинают все чаще спать на батареях. Эта привычка может представлять серьезную опасность для здоровья питомцев.
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