В Новороссийске официально начался отопительный сезон, хотя на улице плюс 20 градусовВ Новороссийске официально начался отопительный сезон.
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