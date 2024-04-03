Путин на коллегии МВД заговорил о "Крокусе": "организаторы" могут столкнуться с терактами

Владимир Путин завершил посещение отчетных собраний подконтрольных ему силовиков. После ФСБ и Генпрокуратуры он выступил на итоговой коллегии МВД, где заявил о важности более тесной координации правоохранительных органов и спецслужб.
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