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Царьград

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Опрос: жители России стали чаще экономить на такси

Опрос: жители России стали чаще экономить на такси

Услуги такси эконом-класса в России стали популярнее.В соответствии результатам исследования, проведённого компаниями "Росгосстрах", а также сервисом "Автокод", несмотря на рост цен на автоперевозки, в России услуги такси не теряют популярности.

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