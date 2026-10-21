Вопросы распределения средств, поступивших от туристического налога, стали главной темой совместного заседания двух комиссий Воронежской городской Думы — по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма, а также по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям.