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Острый хумус: идеальная закуска с пикантной ноткой

Острый хумус: идеальная закуска с пикантной ноткой

Хумус — это классическое блюдо восточной кухни, которое легко адаптируется под любые вкусы. Для любителей острых блюд предлагаем рецепт хумуса с жгучим вкусом, который можно приготовить за несколько шагов.

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