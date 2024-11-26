Острый хумус: идеальная закуска с пикантной ноткой

Хумус — это классическое блюдо восточной кухни, которое легко адаптируется под любые вкусы. Для любителей острых блюд предлагаем рецепт хумуса с жгучим вкусом, который можно приготовить за несколько шагов.
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