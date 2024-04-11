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Затухание импульса: дефицит бюджета России резко сократился

Затухание импульса: дефицит бюджета России резко сократился

Российский бюджет в первом квартале показал результаты заметно лучше ожидаемого. Вопреки прогнозам, дефицит оказался весьма скромным, причем решающую роль в этом сыграли ненефтегазовые доходы, резко превысившие планы.

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