Затухание импульса: дефицит бюджета России резко сократился

Российский бюджет в первом квартале показал результаты заметно лучше ожидаемого. Вопреки прогнозам, дефицит оказался весьма скромным, причем решающую роль в этом сыграли ненефтегазовые доходы, резко превысившие планы.
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