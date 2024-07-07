Генеральный секретарь ООН прибыл в Туркмению с официальным визитом

Церемония встречи по случаю прибытия в Туркмению Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, прошла в Международном аэропорту города Ашхабада 6 июля, сообщает Государственное информационное агентство Туркмении.
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