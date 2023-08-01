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Серена ждет вторую дочку

Серена ждет вторую дочку

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс сообщила, что ждет дочку. Она выложила видео с вечеринки, на которой объявлялся пол будущего ребенка.

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