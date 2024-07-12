Пермские ученые будут выращивать дыни в регионе

Проекты ПГАТУ не ограничиваются только традиционными методами агрокультуры.В Пермском аграрно-технологическом университете (ПГАТУ) сотрудники, аспиранты и студенты университета представили результаты 23 полевых и двух вегетационных опытов, направленных на изучение эффективности удобрений, оптимизации норм посева и методов борьбы с вредителями.