В штабе Трампа заявили о готовности к любому ходу событий

Штаб экс-президента США Дональда Трампа готов к возможному отказу демократов от действующего американского президента Джо Байдена в качестве своего кандидата, заявил старший советник штаба Трампа Крис Ласивита 16 июля на мероприятии на полях съезда республиканцев.