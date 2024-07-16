В штабе Трампа заявили о готовности к любому ходу событий

Штаб экс-президента США Дональда Трампа готов к возможному отказу демократов от действующего американского президента Джо Байдена в качестве своего кандидата, заявил старший советник штаба Трампа Крис Ласивита 16 июля на мероприятии на полях съезда республиканцев.
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