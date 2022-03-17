В Госдуме рассказали о поддержке россиянами закона об ужесточении наказания педофилов

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале, что россияне поддерживают закон об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, который вступил в силу 17 марта.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале, что россияне поддерживают закон об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, который вступил в силу 17 марта.
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