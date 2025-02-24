У Конюхова произошла первая за 20 лет в океане поломка весла

Впервые за свою многолетнюю карьеру мореплавателя сломал весло во время одиночного перехода через Южный океан знаменитый российский путешественник-экстремал Федор Конюхов, сообщает экспедиционный штаб 24 февраля в своем Telegram-канале.
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