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Поиск темной материи привел к обнаружению аномального гамма-сигнала

Поиск темной материи привел к обнаружению аномального гамма-сигнала

Астрофизики зафиксировали аномальный гамма-сигнал с энергией 43 миллиарда электронвольт в центрах скоплений галактик, что может являться следом распада гипотетических частиц темной материи — вимпов (WIMP).

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