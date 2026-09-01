Поиск темной материи привел к обнаружению аномального гамма-сигнала

Астрофизики зафиксировали аномальный гамма-сигнал с энергией 43 миллиарда электронвольт в центрах скоплений галактик, что может являться следом распада гипотетических частиц темной материи — вимпов (WIMP).
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