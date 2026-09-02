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Царьград

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Губернатор Евраев: В Ярославской области подавлены 4 беспилотника

Губернатор Евраев: В Ярославской области подавлены 4 беспилотника

В Ярославской области предотвращена атака беспилотников. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что подавлены четыре дрона с помощью радиоэлектронной борьбы.

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