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Особый режим ввели в одном из районов Алтайского края из-за выходов медведей к людям

Особый режим ввели в одном из районов Алтайского края из-за выходов медведей к людям

Режим "Повышенная готовность" ввели в Сентелекском территориальном секторе с 2 сентября из-за участившихся выходов диких животных, в том числе медведей, и случаев нападения на домашний скот.

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