Особый режим ввели в одном из районов Алтайского края из-за выходов медведей к людям

Режим "Повышенная готовность" ввели в Сентелекском территориальном секторе с 2 сентября из-за участившихся выходов диких животных, в том числе медведей, и случаев нападения на домашний скот.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- AB Россиянин выиграл...
- ОК Пенсионер выиграл...
- К Россиянка дважды ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым