Спортивные секции бесплатно по электронному сертификату дополнительного образования - ПФДО. Сертификат ПФДО для детей и подростков от 5 до 17 лет включительно выпускает муниципалитет.
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Спортивные секции бесплатно по электронному сертификату дополнительного образования - ПФДО. Сертификат ПФДО для детей и подростков от 5 до 17 лет включительно выпускает муниципалитет.
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