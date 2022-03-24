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Google подтвердил блокировку сервиса новостей в России

Google подтвердил блокировку сервиса новостей в России

Американская компания Google подтвердила, что пользователи не могут зайти на сайт и в приложение интернет-сервиса Google News в России.

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