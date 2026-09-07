В России готовы масштабировать посадку на самолёты по биометрии

Глава Минтранса Андрей Никитин отметил, что дальнейшее подключение зависит от готовности аэропортов.Глава Минтранса Андрей Никитин отметил, что дальнейшее подключение зависит от готовности аэропортов.
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