В Подмосковье сотрудники Госавтоинспекции оперативно доставили в больницу задыхающегося ребенка

Инспекторы ДПС 1 взвода 2 роты 11 батальона ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области капитан полиции Александр Демиденко и капитан полиции Александр Старченко помогли экстренно доставить ребенка в детскую больницу города Москвы.