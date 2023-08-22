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В Подмосковье сотрудники Госавтоинспекции оперативно доставили в больницу задыхающегося ребенка

В Подмосковье сотрудники Госавтоинспекции оперативно доставили в больницу задыхающегося ребенка

Инспекторы ДПС 1 взвода 2 роты 11 батальона ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области капитан полиции Александр Демиденко и капитан полиции Александр Старченко помогли экстренно доставить ребенка в детскую больницу города Москвы.

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