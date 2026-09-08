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Мужчина с ребенком на электросамокате ударил девушку, мешавшую ему ехать по тротуару в Подмосковье

Мужчина с ребенком на электросамокате ударил девушку, мешавшую ему ехать по тротуару в Подмосковье

В подмосковном Долгопрудном мужчина на электросамокате, ехавший вместе с ребенком, несколько раз ударил по голове девушку из-за того, что она «помешала» ему проехать по тротуару.

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