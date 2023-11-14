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«Российское ПВО повышает риски проникновения»: в Италии готовят спецназ для помощи авиации

«Российское ПВО повышает риски проникновения»: в Италии готовят спецназ для помощи авиации

В составе ВВС Италии под руководством генерала Риккардо Ринальди действует 1-я авиационная бригада специальных операций (BAOS), в задачу которой, в частности, входит деятельность в тылу российских войск при развертывании полноценного конфликта между РФ и НАТО.

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