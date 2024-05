Ghost of Tsushima убирают из Steam, God of War: Ragnarök на ПК, состояние State of Decay 3… Сара Бонд поб...

Ghost of Tsushima убирают из Steam, God of War: Ragnarök на ПК, состояние State of Decay 3…Сара Бонд побеседовала с журналисткой Bloomberg насчет игрового подразделения «Майков», впечатляющий размер Animal Well, ПК-версию Ghost of Tsushima сняли с продажи в некоторых регионах, Helldivers 2 улетела ещё из трех стран, ПК-порт God of War: Ragnarök, состояние State of Decay 3, новое обновление Fallout 4.