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Богданов: ИИ опередит высадившихся инопланетян и вместе с ними уничтожит Землю

Богданов: ИИ опередит высадившихся инопланетян и вместе с ними уничтожит Землю

Искусственный интеллект, вероятно, уничтожит Землю еще до высадки на нее инопланетян. Об этом журналист ИС «Вести» Валентин Богданов написал в «Максе» .

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