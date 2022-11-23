Двое жителей Новокузнецка отдали мошенникам около 13 миллионов рублей

Мошенничество в обоих случаях было проведено по похожей схеме.Правоохранительные органы Кузбасса рассказали о двух случаях мошенничества, в которых преступники действовали по схожей схеме, лишив доверчивых новокузнечан тринадцати миллионов рублей.