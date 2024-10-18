Специалист: биотехнологии в России переживают период активного роста и развития

Исполняющий обязанности директора Института биотехнологии и глобального здоровья Университета РОСБИОТЕХ, заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Дмитрий Куликов подчеркнул в беседе с RT, что биотехнологии в России переживают период активного роста и развития.