Как Алексиевич оценила свою и нашу Родину (недорого) и предложила пересмотреть место виновных и жертв в ВОВ

Темы дняПолитикаКак Алексиевич оценила свою и нашу Родину (недорого) и предложила пересмотреть место виновных и жертв в ВОВ Злой хомяк Светлану Алексиевич попросили рассказать о её взгляде на Великую Отечественную Войну, белорусских партизанов.Вернуться к статье6НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьPciha IvanovaБоюсь, будет много комментов и издевательствами над внешним видом Алексиевич. Наверно, автор специально иллюстрировал статью такими фото. Но все мы не молодеем и совсем скоро комментаторы будут выглядеть хуже. В Белоруси действительно было много полицаев-коллоборантов, которые старались хоть как-то прокормиться. После Войны они получили минимальные сроки и жили дальше. Из тех, кто зверствовал, до суда дожили немногие. И после суда долго не протянули (если не были повешаны). Про евреев был указ центральной власти евреев в партизанские отряды не брать. (https://history.wikireading.ru/291104). Это указание выполнялось по разному: Выделилось несколько чисто еврейских партизанских отряда. Некоторые отряды своих евреев рассовали по деревням. А некоторые - расстреляли. Были и такие случаи. Случай с полушубком: 3/belaruspartisan.by/life/16054Александр ЧадулинСлучай с полушубком липа от /белорусского партизана/ (хотя они на сайт настоящий ссылаются, но там такого нет): https://iremember.ru/memoirs/partizani/margulis-iosif-ilich/Александр ЧадулинДа и с указанием: не брать евреев, тоже ложь. ///Тем не менее, во многие партизанские отряды евреи не стремились. Да их туда зачастую и не брали. Многие уверены, что способствовало этому распоряжение начальника Центрального штаба партизанского движения Пантелеймона Пономаренко – «евреев в партизаны не брать». Однако так как неизвестны ни точная дата, ни номер приказа, скорее всего, речь идет о радиограмме от 20 ноября 1942 года. В ней говорилось, что немецкая разведка в Минске организовала «подставной» центр партизанского движения с целью выявления партизанских отрядов, засылки предателей и провокационных директив. В связи с этим приказывалось не вступать в контакт с любыми представителями подполья из Минска, не давать сведений о дислокации партизанских отрядов, численности и вооружении. Появляющихся «завербованных представителей» предлагалось тщательно поверять, а внушающих сомнение – задерживать. И хотя формально она не касалась евреев, именно они и составляли большинство людей, пытавшихся выйти из Минска и спастись. ///Pciha IvanovaПо ссылке много совершенно безобразных фактов свидетельствующих 1) что Алексиевич не врет 2) что антисемитизм среди партизан был запредельный, хоть встречались и редкие случаи спасения евреев 3) антисемитизм среди населения был запредельный. Замечу, многие командиры партизанских отрядов стали после Войны городским и областным начальством и тоже отличались изрядным антисемитизмом и страстью к удобствам. Уж не знаю, что они творили в своих партизанских отрядах: Правда тут разная - Их, официальная, и совсем другая - редкого, случайно оставшегося в живых в аккупации населения. Евреев среди этого населения, конечно, пренебрежимо мало. Я с этими дедками-полицаями общалась поскольку заводчан регулярно бросали в помощь колхозам на всякие уборочные. Теперь они, верно, вымерли. И можно безнаказанно выдумывать, что было и чего не было. Впрочем, и то партизанское начальство в элитных "домах будущего" тоже вымерло.Olga BlandamuraДа, за эту ненависть ей ( Алексеевич ) и дали Нобелевскую премию. Ужас! Как ей не стыдно!Владимир Самойленкону дык у неё крутые сополучатели. бабамка и горбатый.Комментировать
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