Студенты из Южнопортового заняли призовые места на турнире по рукопашному бою

Студенты Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 завоевали призовые места на открытом турнире обучающихся военно-спортивных и военно-патриотических объединений системы Департамента образования и науки г.
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