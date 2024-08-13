Трамп заявил о своих опасениях о том, что Китай может превзойти США по ядерному оружию

Фото: tvc.ru Резонансное заявление экс-президента США Дональда Трампа взбудоражило общественность. В ходе откровенного интервью известному предпринимателю Илону Маску, Трамп высказал мнение, что Поднебесная может в ближайшее время превзойти Штаты по размеру ядерного арсенала.
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