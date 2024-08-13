Информационное ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Трамп заявил о своих опасениях о том, что Китай может превзойти США по ядерному оружию

Трамп заявил о своих опасениях о том, что Китай может превзойти США по ядерному оружию

Фото: tvc.ru Резонансное заявление экс-президента США Дональда Трампа взбудоражило общественность. В ходе откровенного интервью известному предпринимателю Илону Маску, Трамп высказал мнение, что Поднебесная может в ближайшее время превзойти Штаты по размеру ядерного арсенала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх