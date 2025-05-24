Опасность сна при включенном кондиционере оценили

Спать под включенным кондиционером можно без страха заболеть, если избегать прямого потока воздуха и не устанавливать слишком низкую температуру, считает руководитель товарного направления группы компаний АЯК Наталья Соколова.
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