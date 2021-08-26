Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов

shutterstockкорзина 1: «Челси» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия), «Интер» (Италия), «Лилль» (Франция), «Спортинг» (Португалия);корзина 2: «Реал» (Испания), «Барселона» (Испания), «Ювентус» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Ливерпуль» (Англия), «Севилья» (Испания), «Боруссия» Д (Германия);корзина 3: «Порту» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды), «Шахтер» (Украина), «РБ Лейпциг» (Германия), «Зальцбург» (Австрия), «Бенфика» (Португалия), «Аталанта» (Италия), «Зенит» (Россия);корзина 4: «Бешикташ» (Турция), «Динамо» (Украина), «Брюгге» (Бельгия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Милан» (Италия), «Мальме» (Швеция), «Вольфсбург» (Германия), «Шериф» (Молдавия).
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