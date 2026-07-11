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Эстония усилила проверки российских мужчин на границе

Эстония усилила проверки российских мужчин на границе

Эстония усилила проверки российских мужчин на границе. Об этом сообщил Sputnik Латвия. В последние дни на КПП Кайдула эстонские пограничники массово стали вызывать россиян в возрасте от 18 до 52 лет на многочасовые беседы.

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