Эстония усилила проверки российских мужчин на границе. Об этом сообщил Sputnik Латвия. В последние дни на КПП Кайдула эстонские пограничники массово стали вызывать россиян в возрасте от 18 до 52 лет на многочасовые беседы.
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