Вологодский губернатор Филимонов: ограничения на продажу алкоголя могут изменить

Чем вологодские ограничения на продажу алкоголя отличаются от "сухого закона" в СССР, как остановить вымирание русского Севера и почему люди на Западе не враги России — об этом и многом другом в интервью "Газете.
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