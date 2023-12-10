Французские военные сбили над Красным морем два дрона

Французский фрегат Languedoc в ночь на воскресенье, 10 декабря, сбил над Красным морем два дрона, направлявшихся в его сторону со стороны территории Йемена, заявили в Главном штабе Вооруженных сил Франции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии