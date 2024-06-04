В Смоленской области иностранцы пытались пересечь границу

Сотрудники ведомства остановили несколько авто без разрешения на право нахождения в пограничной зоне Пограничное управление ФСБ России по Смоленской области задержало нарушителей пограничного режима - авто с иностранцами без разрешительных документов остановили в Руднянском и Монастырщинском районах.