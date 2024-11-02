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Медиа-группа «ПортНьюс»

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Объявлены сведения о глубинах и проходных осадках судов в порту Анадырь (Чукотка)

Предельно допустимая осадка у причалов порта — до 7,5 м, у удаленных морских терминалов — до 8 м.

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