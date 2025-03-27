Берег Волги под Нижним Новгородом как в фильме ужасов: на берег вымывает человеческие кости и черепа Ольга БезродняяНедавние события в Чкаловске, Нижегородская область, привлекли внимание жителей и СМИ.
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