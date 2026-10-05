Уважаемая Данилова Наталия Петровна, поздравляем Вас с Днём Учителя! Вы не только учите как устроен мир, но и превращаете каждый урок в увлекательное кругосветное путешествие.
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