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Рябыкин об «Эдмонтоне»: «В составе много канадцев, готовых таскать рояль для Макдэвида. Клуб заматерел, стал кубковым бойцом»

«Ойлерс» сыграют с «Флоридой» в финале Кубка Стэнли.  – Изюминка серии в том, что команды не совсем похожи.

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