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Расследование по «Клипперс» и Каваю Ленарду может перейти в арбитраж, который затянется до 2027 года

По сообщениям ESPN, «Клипперс» и профсоюз игроков НБА будут готовы перейти к стадии арбитража, если доказательства обхода потолка зарплат в ситуации с Каваем Ленардом не будут максимально убедительными.

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