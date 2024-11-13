Каждый месяц «правоохранитель» получал от предпринимателей, эксплуатирующих нелегалов, по 30 тысяч рублей. Последствия

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Комментарии
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Сергей Петров
Штраф в размере 2 миллионов рублей и запрет на работу в правоохранительных органах на ближайшие четыре года. Вы смеётесь?! Наградите вы его уже орденом дружбы народов, выпишите премию и отпустите на все четыре стороны. У этого ублюдка должно быть конфисковано всё. ВСЁ, ключевое слово и подразумевает недвижимость, транспорт, деньги, драгоценности, в общем всё! Да, и он должен сидеть, как минимум лет пятнадцать!
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8 час.
Tania Еременко
Может, у них зарплата маленькая? Мне таджик сказал, что все наши участковые каждый месяц в определенный день, ходят и собирают мзду с них всех. Кроме того, что платят хозяину... остаётся у них немого , чтобы отправить домой. Сами сидят впроголодь. Как же они будут относиться к русским - конечно, с ненавистью. А рыба гниёт с головы, раз карасики у них побираются.
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8 час.
олеся попкова
вот он типичный пидор в погонах
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2 час.

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