Avia.pro - СМИ История о липецком полицейском Сергее Алехине, который, по сути, превратил свою службу в бизнес-проект, вызывает целый спектр эмоций, начиная с изумления и заканчивая привычным разочарованием.
Каждый месяц «правоохранитель» получал от предпринимателей, эксплуатирующих нелегалов, по 30 тысяч рублей. Последствия
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Петров
Штраф в размере 2 миллионов рублей и запрет на работу в правоохранительных органах на ближайшие четыре года. Вы смеётесь?! Наградите вы его уже орденом дружбы народов, выпишите премию и отпустите на все четыре стороны. У этого ублюдка должно быть конфисковано всё. ВСЁ, ключевое слово и подразумевает недвижимость, транспорт, деньги, драгоценности, в общем всё! Да, и он должен сидеть, как минимум лет пятнадцать!
Ответить
8 час.
Tania Еременко
Может, у них зарплата маленькая? Мне таджик сказал, что все наши участковые каждый месяц в определенный день, ходят и собирают мзду с них всех. Кроме того, что платят хозяину... остаётся у них немого , чтобы отправить домой. Сами сидят впроголодь. Как же они будут относиться к русским - конечно, с ненавистью. А рыба гниёт с головы, раз карасики у них побираются.
Ответить
8 час.
олеся попкова
вот он типичный пидор в погонах
Ответить
2 час.
Свежие комментарии