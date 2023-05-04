Шурыгин:Диверсионная активность будет возрастать — ВСУ нужна эффектная картинка

Эксперт Владислав Шурыгин в своем ТГ-канале «Рамзай» в связи с атакой на Резиденцию Президента РФ в Московском Кремле приходит к выводу, что у командования ВСУ есть серьезные сомнения в успешности обещанного большого наступления этой весной.