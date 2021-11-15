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«Команда играла, как говно, а комментаторы старались скрасить то, что мы видели». Ловчев со скандалом покинул студию «Матч Премьер» во время матча Хорватия – Россия

«Команда играла, как говно, а комментаторы старались скрасить то, что мы видели». Ловчев со скандалом покинул студию «Матч Премьер» во время матча Хорватия – Россия

Лучший футболист СССР 1972 года, эксперт канала «Матч Премьер» Евгений Ловчев покинул прямой эфир во время трансляции отборочного матча ЧМ-2022 Хорватия — Россия (1:0).

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